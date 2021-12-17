В Гомельском районе задержали наркодилера

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наркодилер из Гомельского района хотел забрать оптовую поставку, но ему помешали оперативники наркоконтроля, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Гомельского РОВД 15 декабря проверили информацию о противоправной деятельности 28-летнего жителя Ченок - о том, что мужчина работал наркокурьером интернет-магазина по продаже психотропов. Сыщики приехали к нему домой и нашли в личных вещах пакет с кристаллическим порошкообразным веществом светло-желто-белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это альфа-PVP массой 2 г.

В мобильном телефоне дилера были сведения о том, что он должен забрать оптовую закладку для дальнейшей розничной расфасовки и продажи. Вскоре в лесном массиве нашли спрятанный сверток с синтетическим наркотиком мефедроном массой 50 г.

Кроме этого, дома у мужчины обнаружили весы, изоленту, зип-пакеты для фасовки запрещенного товара, шприцы и нагревательное устройство для потребления наркотиков.

В отношении жителя Гомельского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 УК. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 10 до 20 лет.

Фигурант задержан. Ранее он был судим за злостное хулиганство.-0-