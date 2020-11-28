В Гомельском районе женщина получила ожоги при тушении пожара в бане

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе женщина получила ожоги, пытаясь потушить пожар в бане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 ноября в 10.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в бане на территории частного домовладения, принадлежащего мужчине 1982 года рождения, в деревне Телеши Гомельского района", - рассказали в пресс-службе.

При самостоятельном тушении пожара получила ожоги и отравление продуктами горения жена хозяина 1982 года рождения. Женщина госпитализирована.

Причина пожара устанавливается. -0-