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15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе дачного вора нашли по следу от обуви, который мужчина оставил на месте преступления. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская. "С заявлением о краже из дачного дома в Горецкий РОВД обратился житель Могилева. Мужчина рассказал: неизвестный отжал задвижку в двери дома, взял ключи от гаража и сарая. Оттуда были похищены бензотриммер, аккумулятор, сварочный аппарат, велосипед и другие вещи. После этого похититель закрыл все замки и вернул ключи на место", - рассказала Ирина Рачковская. Помогли сотрудникам милиции эксперты Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Специалист заметил следы взлома на замке, которым запиралась пристройка. В доме и сарае эксперт обнаружил и изъял два одинаковых следа от обуви. "Сотрудники милиции задержали 40-летнего жителя соседней деревни. У мужчины изъяли пару кроссовок и направили на экспертизу. Эксперты межрайонного отдела установили, что следы на месте преступления были оставлены обувью подозреваемого", - отметила главный специалист. В отношении мужчины Горецкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Кража".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!