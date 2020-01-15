В Горецком районе горел магазин, в Браславе - оздоровительный центр

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Добрая Горецкого района сегодня ночью горел магазин, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01.39. В результате возгорания в торговом зале повреждены холодильная витрина, морозильные лари и шкаф, а также стеллажи с товарами. Пострадавших нет.

В Браславе накануне вечером произошел пожар в здании культурно-оздоровительного центра "Дривяты". По информации Витебского областного управления МЧС, в подвальном помещении повреждены два блока управления автоматики очистки бассейна.

Причины пожаров устанавливаются.-0-