16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе при пожаре уничтожено 500 т сена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.34 поступило сообщение о пожаре в сенохранилище (железобетонный навес 20х50 м, 2021 года постройки) на территории КФХ "Весна-Агро" возле деревни Староселье Горецкого района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 500 т сена в рулонах и шиферное покрытие кровли", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-