15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе владелец торгового объекта выплачивал зарплату в конвертах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

"На протяжении 2-го и 3-го кварталов 2020 года в магазине, размещенном на территории сельской местности, регулярно не пробивалась по кассовому оборудованию принятая от покупателей выручка. Директором предприятия выручка в размере более Br21 тыс. в учете не отражалась, а использовалась на выплату заработной платы в конвертах", - отметили в налоговой.

Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить налоги с сокрытой выручки и подоходный налог с заработной платы, которая была выплачена с нарушениями. Частное предприятие дополнительно уплатило в бюджет налоги с выручки - более Br6 тыс. Подоходный налог составил почти Br3 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и "Белгосстрах".-0-