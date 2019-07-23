В Горецком районе задержали заготовителей маковой соломки

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе милиционеры задержали заготовителей маковой соломки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

"Житель Горецкого района сообщил правоохранителям, что в его деревню на машине приехали незнакомые молодые люди и собирают мак на приусадебных участках, - рассказал Дмитрий Игнатович. - Оперативники, подъезжая к деревне, остановили легковой автомобиль "Шкода", в котором находились три ранее судимых жителя Горок. При осмотре машины был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с маковой соломкой общим весом более 730 г".

Возбуждено уголовное дело по ст.328 ч.1 УК, любители мака задержаны.-0-