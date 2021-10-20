Фото УВД Могилевского облисполкома
20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках двое рабочих похитили с предприятия электродвигатели на Br1,9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В Горецкий РОВД обратился руководитель одной из строительных организаций города. Он пояснил, что с территории предприятия похищены два электродвигателя.
Оперативники БЭП установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое рабочих этого же предприятия. Похищенные электродвигатели они хранили в гараже одного из них, намереваясь впоследствии продать.
Электродвигатели изъяты и возвращены строительной организации. По факту кражи возбуждено уголовное дело.-0-
Фото УВД Могилевского облисполкома