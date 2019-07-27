В Горках фура сбила на зебре женщину с коляской

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках (Могилевская область) фура на зебре сбила женщину с коляской. Такую информацию в своем telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня, 27 июля. Водитель МАN, местный житель 1977 года рождения, на пешеходном переходе по ул. Бруцеро-Ерофеевская при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской и сбил ее.

От полученных травм женщина скончалась. Находящийся в коляске ребенок 2018 года рождения, внук погибшей, доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-