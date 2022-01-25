В Горках мальчик упал в реку, его спасли прохожие

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках ребенок упал в реку. Мальчика спасли прохожие. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

Днем 24 января на городской реке Копылка 10-летний мальчик оказался в ледяной воде. Самостоятельно выбраться он не смог - начал звать на помощь.

Крики услышал житель райцентра, на помощь поспешил и участковый инспектор местного РОВД. Они вытащили ребенка на берег, оказали ему первую медицинскую помощь и до приезда врачей отогревали в своих куртках.

Сейчас 4-классник находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

МВД напоминает, что необходимо делать, если ребенок провалился под лед. В первую очередь - нельзя паниковать. Необходимо позвонить по телефону 101 или 112. После этого нужно сообщить пострадавшему, что вы идете к нему. Приближаться к полынье нужно осторожно, лучше ползти по-пластунски. За 3-4 м необходимо подать ребенку любое подручное средство. После того, как удалось извлечь ребенка из воды, его необходимо согреть и дать теплое питье.

Как сообщает МВД, с начала ледостава в водоемах уже утонули два ребенка, пятерых удалось спасти.-0-