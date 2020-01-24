В Горках парень с девушкой под видом газовщиков продавали пенсионерам оборудование втридорога

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках пара молодых людей представлялась сотрудниками газовой службы и продавала пенсионерам сигнализаторы загазованности. Следователи устанавливают обстоятельства мошенничества, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Известно, что 19-летний житель Могилева и его 20-летняя знакомая имели даже поддельное удостоверение инспектора газовой службы - его для убедительности предварительно изготовил молодой человек. Вместе пара мошенников легко убеждала пожилых граждан в том, что установить сигнализаторы очень важно на случай возможной утечки газа. При этом якобы предоставляли скидку для пенсионеров при покупке. Документов, подтверждающих факт приобретения оборудования (кстати, за Br150 при реальной стоимости таких сигнализаторов в Br35), продавцы не выдавали.

Однако один из потерпевших все же обратился в газовую службу уточнить, направлялись ли действительно сотрудники для продажи оборудования. Получив отрицательный ответ, мужчина обратился в правоохранительные органы. По указанным приметам парень и девушка были оперативно задержаны сотрудниками милиции.

По двум фактам противоправной деятельности в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства иных эпизодов мошеннических действий подозреваемых.

Следователи напоминают гражданам о мерах защиты от действий мошенников. Надо помнить, что сотрудники газовой службы всегда одеты в специальную форму с логотипом организации и предъявляют удостоверение, а также озвучивают, для каких целей и какие работы будут ими выполняться. Перед посещением газовщиков жильцов дома информируют об этом - через объявление либо телефонным звонком. Представители газовой службы никакое оборудование не продают, а могут лишь порекомендовать гражданам приобрести то или иное необходимое устройство.-0-