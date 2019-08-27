27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках при пожаре в многоэтажке эвакуировали 6 человек, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по Интернациональному проспекту поступило спасателям 26 августа в 21.51. Работники МЧС из квартир вышележащих этажей эвакуировали 6 человек (все взрослые).

В результате пожара в квартире поврежден холодильник, диван и окно на кухне, закопчено имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-