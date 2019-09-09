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09 сентября 2019, 10:22

В Горках спасатели помогли мужчине освободить ногу из мотокультиватора

Фото МЧС
Фото МЧС

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках мужчине зажало ногу в мотокультиваторе, освободиться ему помогли спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"8 сентября в 16.26 спасателям поступило сообщение о том, что на частном приусадебном участке на улице Калиновского в Горках мужчине зажало ногу в мотокультиваторе, - рассказали в ведомстве. - Со слов пострадавшего, он управлял мотоблоком, выполняя работы на участке. В какой-то момент устройство фрезой зацепилось за штаны и зажало ногу".

Фото МЧС
Фото МЧС

Прибывшие на место работники МЧС деблокировали мужчину и передали его бригаде медицинской помощи. Он был госпитализирован в районную больницу.-0-

Теги
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