В Горках задержали крупного валютчика

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Горки долгое время систематически приобретал и продавал с рук иностранную валюту, пока не был взят с поличным сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома во взаимодействии с оперативно-поисковым отделом и Горецким РОВД, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД.

"Установлено, что достаточно было позвонить мужчине на мобильный телефон и заказать необходимую сумму валюты. Через некоторое время эта сумма доставлялась либо по месту жительства, либо по месту работы, что было удобно для горожан. Вырученные от своей деятельности денежные средства фигурант, 42-летний житель Горок, хранил дома, в том числе в специально оборудованном сейфе, и в своем автомобиле, в котором совершал незаконные валютно-обменные операции", - рассказал начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома Андрей Харкевич.

При задержании у мужчины было обнаружено и изъято свыше $28 тыс., 1,9 тыс. евро, более 115 тыс. российских рублей, 5 тыс. гривен, а также более Br38 тыс.

В отношении дельца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (занятие незаконной предпринимательской деятельностью (без лицензии), связанной с проведением валютно-обменных операций). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома