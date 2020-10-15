В Городке мужчина украл ветеранские награды

15 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жителя Городка будут судить за кражу ветеранских наград, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Инцидент произошел в апреле. 28-летний мужчина в гостях у знакомой дождался, когда хозяйка отвлечется, и украл из шкафа медаль Жукова, медаль "Ветеран труда" и орден Отечественной войны II степени. Похищенные награды принадлежали бабушке владелицы квартиры. Мужчина продал их своему знакомому.
За кражу возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК. "Подозреваемый допрошен, изъята документация на медали и орден. Две медали обнаружены, изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами. Ранее мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности, из них шесть - за кражи", - отметила Оксана Лазько.
Расследование продолжается.-0-