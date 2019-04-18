В Городке при пожаре в четырехэтажке эвакуировали 18 человек

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке при пожаре в четырехэтажном жилом доме по ул. Невельское шоссе эвакуировали 18 человек, один человек пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже поступило 17 апреля в 23.19. Сработал автономный пожарный извещатель, благодаря чему спасли 55-летнего хозяина квартир. Его госпитализировали с ожогами первой степени (5% тела). Из квартир подъезда эвакуировали 18 человек.
В результате пожара в квартире закопчены стены и потолок, в комнате повреждено имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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