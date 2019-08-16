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В Городке при тушении бани нашли на чердаке труп женщины

Происшествия 16.08.2019 | 09:51
Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городке сотрудники МЧС при тушении пожара в бане нашли на чердаке труп женщины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре бани на территории частного домовладения по ул.Зареченской поступило на горячую линию в МЧС утром 15 августа. При ликвидации происшествия на чердаке строения спасатели нашли труп женщины, личность которой в настоящее время устанавливается.

67-летний хозяин подворья родственников не имеет и постоянно находится в социальном учреждении для престарелых граждан в Витебске.

Проводится проверка. Устанавливается причина пожара.-0-

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Теги
Витебская область, МЧС, пожар
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