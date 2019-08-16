В Городке при тушении бани нашли на чердаке труп женщины

16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городке сотрудники МЧС при тушении пожара в бане нашли на чердаке труп женщины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре бани на территории частного домовладения по ул.Зареченской поступило на горячую линию в МЧС утром 15 августа. При ликвидации происшествия на чердаке строения спасатели нашли труп женщины, личность которой в настоящее время устанавливается.
67-летний хозяин подворья родственников не имеет и постоянно находится в социальном учреждении для престарелых граждан в Витебске.
Проводится проверка. Устанавливается причина пожара.-0-
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