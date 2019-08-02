В Городке расследуют хищение подростками средств с банковской карты

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке следователи устанавливают обстоятельства хищения подростками средств с карт-счета, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в апреле пять несовершеннолетних жителей Городокского района (в возрасте от 15 до 17 лет), обнаружив в банкомате забытую карточку, воспользовались ей и совершили не менее 52 операций по оплате товаров в магазинах райцентра. Зная, что при стоимости покупки не более Br20 вводить пин-код не надо, они приобретали приглянувшиеся товары именно на эту сумму. Всего подростки потратили более Br330 с чужой банковской платежной карты.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники). Расследование продолжается.

Следователи напоминают: при обнаружении чужой платежной банковской карты не нужно пытаться проверить баланс ее счета, использовать карту для снятия денег или расчета. Такия действия влекут ответственность, предусмотренную законодательством. Также не следует публиковать фотографии с реквизитами банковских карт в социальных сетях, так как указанные на них сведения могут быть использованы злоумышленниками.-0-