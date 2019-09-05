В Городке сотрудницу "Белсоюзпечати" приговорили к трем годам за хищения

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Городке организатор розничной продажи предприятия "Белсоюзпечать" присвоила деньги и товары на сумму более Br22 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Чтобы избежать привлечения к ответственности за хищение она неоднократно вносила ложные сведения и записи о реализации товарно-материальных ценностей и движении средств в предоставляемый ежемесячно товарный отчет и кассовую отчетность. По результатам проведенной инвентаризации установлено, что всего было похищено товаров на сумму Br6,6 тыс., а также налички - на Br15,6 тыс.

Суд Городокского района назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией имущества, а также лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.-0-