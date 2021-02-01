В Городке завершено расследование дела об убийстве на почве ревности

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственное управление УСК завершило расследование уголовного дела об убийстве женщины в Городке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В ночь с 26 на 27 июля 2020 года в Городке между 33-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт. В результате ссоры мужчина стал избивать женщину руками и ногами. Он нанес ей не менее 24 травм, затем стал душить жертву, после чего ударил ее в грудь колюще-режущим предметом и скрылся с места преступления. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что смерть 31-летней потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.

Ночью 27 июля тело дочери обнаружил отец. Он позвонил в правоохранительные органы и сообщил о происшествии. Подозреваемого задержали в тот же день. Во время допроса мужчина рассказал, что причиной его ссоры с девушкой стала ревность.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Осмотрены предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Согласно заключению судебно-биологической экспертизы, на изъятой одежде обвиняемого обнаружена кровь потерпевшей. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина в момент совершения преступления мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 33-летнему жителю Городка предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-