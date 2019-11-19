19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе горел жилой дом, пострадал его хозяин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании дома по улице Ленинградское шоссе в деревне Быки поступило в службу спасения сегодня около 6.00. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС из-под кровли дома шел сильный дым.

"Когда вспыхнул огонь, внутри находился 62-летний хозяин дома, который смог покинуть горящее здание самостоятельно. Мужчина был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и с ожогами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в МЧС.

Фото Витебского областного управления МЧС

Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в доме, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожность при курении хозяином дома. -0-