В Городокском районе нашли потерявшегося в лесу 59-летнего мужчину

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерявшийся в лесу 59-летний мужчина был найден в результате поисковой операции, проведенной сотрудниками Городокской милиции и поисково-спасательного отряда "Ангел". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

С заявлением об исчезновении мужчины, проживающего в деревне Прудок, обратился 14 июля его племянник. Он пояснил, что родственник испытывает проблемы со здоровьем и ориентацией в пространстве. Сотрудники МВД и волонтеры развернули поисково-спасательную операцию. Сегодня вечером в 5 км от деревни был найден велосипед пропавшего, а затем и он сам.

Мужчина был сильно изможден и не мог самостоятельно передвигаться. Ему оказали первую помощь и доставили в учреждение здравоохранения.-0-