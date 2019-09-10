В Городокском районе пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ

10 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе пьяный водитель с приятелем пытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Накануне вечером патрульный автомобиль ГАИ ехал по автодороге Кабище-Хоботы, навстречу выехал "Фольксваген". Заметив служебную машину, водитель резко остановился и изменил направление движения. Милиционеры включили проблесковые маячки и стали преследовать беглеца. Водитель не реагировал на неоднократные требования остановиться и только увеличивал скорость. Спустя некоторое время машина нарушителя опрокинулась на бок. Правоохранителям пришлось доставать водителя через лобовое стекло, пассажир выбрался из салона сам.

После проведения экспертизы стали ясны мотивы, которые заставили мужчин убегать от инспекторов: и один, и второй были пьяны. Выяснилось, что после совместного распития спиртного один из приятелей попросил отвезти его домой в Витебск.

В отношении водителя составлены административные протоколы.-0-