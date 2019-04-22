В Городокском районе при пожаре в доме погиб мужчина

22 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Городокском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в деревне Быки поступила в службу спасения 21 апреля в 23.07. Когда спасатели приехали на место происшествия, кровля дома была полностью охвачена огнем. В доме проживали супруги с сыном. На момент возникновения пожара мать и сын находились на улице, они не пострадали. Во время тушения огня спасатели обнаружили в комнате на кровати труп мужчины.
Огнем уничтожена кровля, повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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