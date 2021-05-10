10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе в ДТП погиб велосипедист и пострадал малолетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"ДТП произошло вечером 9 мая на 15-м км автодороги Городок - Веречье. Столкновение с автомобилем Renault случилось в момент выезда 42-летнего велосипедиста из лесного массива на проезжую часть. От удара мужчина погиб на месте, а 5-летняя девочка, перевозившаяся на раме велосипеда, с травмами госпитализирована. 30-летний водитель легковушки не пострадал", - говорится в сообщении.

МВД напоминает, что необходимо быть внимательными при выезде на проезжую часть, убедиться в безопасности маневра перед его совершением, соблюдать скоростной режим и ПДД. Правилами дорожного движения на велосипеде разрешается перевозить детей в возрасте до семи лет только на дополнительном специально оборудованном сиденье.-0-