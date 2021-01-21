В Гродненской области 12 человек пострадали от кибермошенников в этом году

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От действий кибермошенников в Гродненской области в январе уже пострадали 12 человек. Злоумышленники используют различные схемы выманивания денег, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Несмотря на предупреждения, жители региона продолжают попадаться на удочку мошенников из интернета. "Одним из способов выманивания денег стали выигрыши денег на интернет-площадках. Людям приходило сообщение об этом на почту. Потом оказывалось, что для получения выигрыша нужно перевести небольшой процент от него в виде страховки. Двое жителей Гродненской области отправили суммарно почти Br1,2 тыс., но выигрыши так и не получили", - рассказали в милиции.

Еще одним относительно новым способом обмана стал взлом страниц в соцсетях. На странице одной из жительниц Гродно с большим количеством подписчиков неизвестные разместили объявление о сборе денежных средств на лечение ребенка.

"К сообщению была прикреплена фотография и реквизиты карты, на которую необходимо присылать деньги. Трое жителей Гродно суммарно перевели около Br200. Выяснилось, что страницу взломали из-за рубежа, туда же отправились и деньги. Личность подозреваемого устанавливается", - сообщили в милиции.

Все новые способы используются и для хищения денег с банковских карт. В милиции напоминают, что личные данные платежной карты передавать нельзя никому, в том числе и тем, кто звонит под видом сотрудника банка. Зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники представлялись даже полковниками известных структур и предлагали помощь в сохранении сбережений. Раскрыв личные данные карты, жители региона поспособствовали хищению почти Br7 тыс.-0-