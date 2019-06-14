В Гродненской области дельцы при купле-продаже сельхозпродукции недоплатили Br25 тыс. налогов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресекло противоправную деятельность группы лиц по уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Оперативники финансовой милиции установили, что несколько жителей Гродненской области занимались оптовой куплей-продажей сельхозпродукции. При этом они использовали реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя (часть сделок не отражалась и по учету ИП). Это позволяло занижать налоговую базу и значительно уменьшать суммы налогов. В результате в бюджет не поступило Br25 тыс.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Также работники финансовой милиции выявили факты мошенничества. Как оказалось, в 2015 году эти же дельцы обманным путем приобрели пшеницу у столичного субъекта хозяйствования и реализовали ее филиалу областного потребительского общества как закупленную за наличный расчет у населения (были подготовлены фиктивные ведомости). Полученные от реализации пшеницы Br7,4 тыс. они внесли на расчетный счет того же ИП под видом пополнения счета и использования в предпринимательской деятельности. Таким образом им удалось ввести эти деньги в легальный оборот.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.-0-