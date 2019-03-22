В Гродненской области две преступные группы незаконно реализовали плодоовощную продукцию

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресекло противоправную деятельность двух организованных преступных групп, которые на протяжении трех лет незаконно покупали и продавали плодоовощную продукцию, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что жители Гродно и Гродненской области в 2016-2019 годах занимались куплей-продажей фруктов и овощей, используя реквизиты 9 подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. В состав групп входило 15 человек: одни занимались организацией закупок продукции в сельхозпредприятиях Гродненской области и странах Евросоюза, другие - оформлением товаросопроводительных и фитосанитарных документов для придания легальности происхождения данной продукции, третьи - ведением бухгалтерской документации подконтрольных субъектов хозяйствования, а также вопросами возврата налога на добавленную стоимость из республиканского бюджета. Доход составил более Br19 млн.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью, совершенное организованными группами, возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст.233 УК. Подозреваемыми признаны 15 человек, двое из них задержаны. Проведено более 30 обысков. Наложен арест на 8 дорогостоящих автомобилей и 8 объектов недвижимости.-0-