В Гродненской области из-за непогоды в 31 населенном пункте нарушалось электроснабжение

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в Гродненской области зафиксированы 14 случаев падения деревьев, были подтоплены два частных подворья и нарушалось электроснабжение 31 населенного пункта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами, на 6.00 оставались без электроснабжения два населенных пункта в Волковысском и Слонимском районах", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС и других организаций распиливали и убирали упавшие деревья. Пострадавших нет.-0-