12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области легковушка обгоняла большегруз и попала в ДТП, водитель и пассажир госпитализированы.Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

11 октября около 14.00 65-летний минчанин за рулем "Рено" двигался со стороны Зельвы в направлении Слонима. Обгоняя большегруз, он поторопился вернуться в свою полосу, допустил занос и выехал на встречку, где столкнулся с "Пежо".

В результате аварии госпитализированы водитель "Рено" и его 34-летняя пассажирка.-0-