В Гродненской области милиционер спас тонувшего мужчину

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В городе Дятлово Гродненской области сотрудник милиции спас тонувшего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель гродненского областного управления Департамента охраны Ирина Мешкина.

Сегодня наряд группы задержания Дятловского отдела Департамента охраны патрулировал районный центр. Около 16.40 милиционеры увидели, как на водоеме у отдела охраны переворачивается лодка с человеком.

Прапорщик Иван Волчкевич побежал на помощь. Он бросился в воду и спас мужчину. Выяснилось, что тонувший мужчина 1963 года рождения был пьян. Его доставили в больницу.-0-