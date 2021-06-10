В Гродненской области молодой человек пытался обналичить похищенные с карт деньги

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Гродненской области задержали молодого человека, обналичивавшего похищенные с карт-счетов деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Житель одного из райцентров области подозревается в хищении Br4 тыс. с карт-счетов троих жителей области. Для преступления использовалась известная схема: потерпевшим звонили под видом сотрудников банка и под предлогом пресечения мошеннических транзакций узнавали персональные данные. Роль задержанного заключалась в обналичивании похищенных средств. За это 24-летний молодой человек получал около 10% от обналиченного. Оставшуюся часть денежных средств он переводил на электронные кошельки, подконтрольные другим участникам преступной схемы.

Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются другие участники преступной схемы, возможные потерпевшие.

В милиции в очередной раз напомнили: чтобы не стать жертвой мошенников, никому и ни под каким предлогом нельзя сообщать реквизиты банковских карт.-0-