В Гродненской области начальник МТК похищал и продавал скот

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начальник молочно-товарного комплекса похищал и продавал крупный рогатый скот. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сотрудники УБЭП милиции региона выявили недостачу 26 голов скота на одном из сельскохозяйственных предприятий региона. "Похитил поголовье 26-летний начальник комплекса. На протяжении года мужчина сбывал животных предпринимателям, вырученные деньги тратил на собственные нужды", - сказали в милиции. Общая стоимость похищенных животных составила около Br38 тыс.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Правовая оценка будет дана действиям и других участников преступной схемы.-0-