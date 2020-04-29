В Гродненской области отмечается рост хулиганств, связанных с повреждениями автомобилей

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в этом году возросло количество хулиганств, в результате которых повреждены автомобили. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В регионе в первом квартале зарегистрировано 57 хулиганств. Из них 38 преступлений сопровождались повреждением либо уничтожением чужого имущества, при этом в 26 случаях хулиганы повреждали автомобили. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество подобных преступлений возросло на 21%.

Совершаются подобные преступления зачастую на глазах очевидцев в общественных местах, на парковках, вблизи жилых домов. Частенько хулиганы попадают и в объектив камер наблюдения, что позволяет оперативно установить подозреваемых. Ими в большинстве случаев оказываются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые в момент совершения противоправных действий находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Днем 22 февраля 21-летний житель Ошмян залез на автомобиль Mazda 3, где совершил несколько прыжков. Парень повредил лакокрасочное покрытие капота, деформировал крышу. Сумма материального ущерба составила Br450. Установлено, что противоправные действия молодой человек совершил, чтобы произвести впечатление на девушек, которые в тот момент находились рядом", - рассказала Инна Позняк. Судом Ошмянского района ему вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Аналогичным образом утром 7 апреля 20-летний гродненец прошелся по 5 автомобилям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Также в Гродно устанавливают личность того, кто 8 марта проколол шины более чем 10 авто, стоящих у жилых домов по улицам Курчатова и Тавлая.

Россиянин, который 7 декабря прошлого года беспричинно повредил колеса четырех авто в Сморгони, приговорен судом к 2 месяцам ареста. Установлено, что мужчина в тот момент был пьян.

А житель Волковысского района повредил автомобиль, который находился в движении. Инцидент произошел вблизи деревни Брузги Гродненского района. Мужчина схватил дорожный знак, который был закреплен на обочине, и бросил его в приближающийся автомобиль, разбив ветровое стекло. Хулиган был пьян и причину своих действий пояснить не смог. Следователями завершено расследование уголовного дела, оно передано прокурору для направления в суд. Известно, что мужчина и ранее привлекался к ответственности за хулиганство.

Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами подобных преступлений, с просьбой незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.-0-