В Гродненской области пьяный бесправник влетел в дерево, погиб несовершеннолетний пассажир

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области пьяный бесправник влетел в дерево. В результате трагедии погиб несовершеннолетний пассажир. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 30 мая около 5.20 на автодороге Н6050 Гожа - Цидовичи - Огородники. По предварительной информации, 24-летний водитель, не имеющий права управления и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП погиб 17-летний пассажир. Еще два пассажира, 14-летняя девочка и 21-летний парень, госпитализированы.-0-