В Гродненской области по протестам прокуроров изменили наказания за пьяные поездки и смертельное ДТП

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА. В Гродненской области в январе-сентябре по протестам прокуроров в апелляционном порядке изменено 147 судебных решений по уголовным делам. При этом ввиду мягкости назначенного наказания изменены 18 приговоров, треть из них была по уголовным делам о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры региона.

Приговором суда Гродненского района виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, признали водителя грузовика "Мерседес". Он на технически исправном автомобиле выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой. Пассажир ВАЗа от полученных повреждений скончался в больнице.

"В качестве наказания мужчине было назначено 2 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 4 года. Однако, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, наступившие последствия, а также данные о личности обвиняемого, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, государственный обвинитель принес протест на приговор суда ввиду чрезмерно мягкого наказания", - рассказали в службе информации прокуратуры области. Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда приговор изменила. Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, увеличен до 5 лет.

Также на более строгое изменено наказание мужчине из Гродно, который неоднократно привлекался к ответственности за пьяные поездки. Суд Октябрьского района Гродно признал его виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Приговором обвиняемому назначено 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года со штрафом в размере 100 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br25,5).

"При назначении наказания суд не в полной мере учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность обвиняемого. Он злоупотреблял спиртными напитками, нуждался в принудительном лечении от хронического алкоголизма, неоднократно привлекался к административной ответственности, совершил преступление через непродолжительное время после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы", - отметили в службе информации прокуратуры области.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда изменила приговор суда первой инстанции по доводам протеста заместителя прокурора Гродно. Обвиняемому назначены 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.-0-