В Гродненской области при получении взятки задержан антикризисный управляющий

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате оперативно-разыскных мероприятий по мониторингу деятельности агропромышленного сектора сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Слонимского райотдела милиции задержали при получении взятки должностное лицо КУП "Дятловский центр по банкротству и антикризисному управлению". Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Денежные средства в размере 15 тыс. российских рублей подозреваемый получил от заинтересованного лица за решение вопроса о погашении задолженности за ранее поставленные семена одному из местных сельхозпредприятий, куда он был назначен антикризисным управляющим, перед иным открытым акционерным обществом, интересы которого представлял посредник. Задолженность одного предприятия перед другим составляла более Br11 тыс.

Подозреваемого задержали при получении денежных средств непосредственно в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). При обыске по месту жительства и в иных местах у мужчины была обнаружена валюта в эквиваленте порядка $17 тыс. Действия лица, передававшего российские рубли, квалифицированы по ч.1 ст.432 (посредничество во взяточничестве).-0-