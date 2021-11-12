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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области при пожарах погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
Жизнь человека унес пожар в частном жилом доме в деревне Воловичевцы Гродненского района. Сообщение о возгорании поступило спасателям 11 ноября в 20.50. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Работники УМЧС в жилой комнате нашли погибшего.
Информация еще об одном пожаре поступила сегодня в 04.12. Горел частный жилой дом в деревне Кайшовка Кореличского района. В результате возгорания уничтожены кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. В коридоре спасатели обнаружили погибшего.
В обоих случаях устанавливается причина пожара.-0-