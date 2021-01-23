23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области при пожаре в многоэтажке погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
22 января в 19.10 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по ул. Космонавтов,12 в Лиде Гродненской области.
"При тушении обнаружены погибшие хозяин 1947 года рождения, пенсионер, его сын 1981 года рождения, неработавший, и находившаяся в гостях гражданка 1952 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-