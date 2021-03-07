В Гродненской области раскрыта серия краж из дачных домов

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области раскрыта серия краж, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, с осени 2020 года по февраль 2021-го трое мужчин проникали в дачные дома на территории Ивьевского, Новогрудского, Дятловского, Кореличского районов, где похищали имущество. В ходе расследования установлено более 30 домов, в которые проникли молодые люди. Общая сумма ущерба составила более Br6 тыс.

Часть похищенного обнаружена и изъята в ходе обысков. Экспертами проведены исследования, заключения которых подтверждают причастность участников преступной группы к совершенным преступлениям.

Действия мужчин квалифицированы по ч. 2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище, совершенная повторно) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-