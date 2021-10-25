В Гродненской области раскрыто убийство 17-летней давности: дело направлено в суд

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело об убийстве 2004 года, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

В убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, обвиняется 37-летний мужчина. Все произошло в конце января 2004 года. Во время вспыхнувшей ссоры мужчина более 10 раз ударил ножом 52-летнюю женщину. После этого похитил у нее $1,3 тыс., 500 тыс. неденоминированных рублей, а также трубку от радиотелефона. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

"Правоохранительные органы, несмотря на проверку всевозможных версий, выдвинутых с учетом поступавшей информации, не смогли оперативно раскрыть преступление. При этом полученные на первоначальном этапе расследования вещественные доказательства и биологические следы были приобщены к материалам уголовного дела. Именно они впоследствии способствовали установлению личности злоумышленника и реализации принципа неотвратимости ответственности", - рассказали в прокуратуре.

По имевшимся вещественным доказательствам, которые 17 лет хранились при уголовном деле, в апреле 2021 года была назначена ольфакторная экспертиза. Исследование позволило сделать вывод о том, что на джемпере убитой обнаружен индивидуальный запаховый след обвиняемого. Во время предварительного следствия мужчина признался в преступлении и чистосердечно раскаялся.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Рассмотрит дело Гродненский областной суд.-0-