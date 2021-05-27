В Гродненской области с начала года в ДТП пострадали 12 детей

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года в ДТП в Гродненской области пострадали 12 детей, один ребенок погиб. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Анализ таких происшествий показывает, что чаще всего юные участники дорожного движения попадают в беду по собственной неосторожности.

"В качестве примера хотелось бы рассказать о ДТП, которое произошло днем 18 мая. По данным следствия, Opel под управлением 35-летнего водителя в одном из дворов в Гродно сбил 7-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. С многочисленными повреждениями, в том числе и переломами, мальчик госпитализирован", - рассказала Мария Трушинская. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. Следователь устанавливает точную картину произошедшего.

В УСК по Гродненской области отмечают, что такие случаи не единичные. Следователи обращают внимание на то, что очень важно постоянно напоминать ребенку правила безопасного поведения на дороге, прививать чувство осторожности и осмотрительности. Особенно это актуально в преддверии летних каникул.-0-