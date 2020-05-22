22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области участились кражи велосипедов, за четыре месяца украдено 58, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Несмотря на постоянную разъяснительную работу, владельцы велосипедов зачастую пренебрегают правилами безопасности. Впоследствии многие из них винят в краже кого угодно, но не себя. Большинства подобных преступлений можно избежать, если соблюдать элементарные правила - не оставлять велосипед надолго без присмотра, парковать в специально оборудованных местах, использовать блокирующие устройства, по возможности ставить велосипед там, где есть видеонаблюдение. Обязательно сделайте фото велосипеда и перепишите серийный номер. В случае кражи его будет проще идентифицировать", - рассказал заместитель начальника Октябрьского РОВД Гродно Константин Смоляков.

Злоумышленников привлекают не только велосипеды. Анализ зарегистрированных на территории района краж показывает, что чаще всего похищали вещи, оставленные без присмотра, - кошельки, сумки и мобильные телефоны. Люди забывали их в магазинах, на скамейках и остановках общественного транспорта. Особой популярностью пользовались дамские сумочки в увеселительных заведениях и ценные вещи, оставленные в открытых автомобилях. Велосипеды и детские коляски чаще всего похищали с лестничных площадок.

Милиция вновь обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность.-0-