В Гродненской области увеличилось число случаев незаконного сбора металлов

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители отмечают рост доли криминальной составляющей в сфере оборота металла и металлолома. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Из-за повышения закупочных цен люди стали активнее сдавать металлолом. При этом, отметили в милиции, выросла в этой сфере и криминальная составляющая. "Порой граждане, перевозящие металл, не могут объяснить его происхождение. В некоторых случаях выясняется, что груз ворованный. Возбуждаются и уголовные дела", - рассказали в милиции.

К примеру, в Гродненском районе 41-летний мужчина вынес со двора в деревне Новоселки 340 кг лома черного металла на сумму более Br200. В Ивьевском районе у местного жителя украли около 300 кг металла. В первом случае похищенное изъято. Во втором правоохранители разыскивают украденное.-0-