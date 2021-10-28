В Гродненской области в январе-сентябре 2021 года утонули 48 человек

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области могут увеличить количество благоустроенных мест для купания. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома рассмотрели ход реализации в регионе требований Директивы Президента №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Среди рассматриваемых вопросов - пожарная и дорожная безопасность, производственный травматизм, профилактика гибели людей на воде. Во время заседания отмечалось, что в целом в регионе сокращается количество погибших от внешних причин, но остаются и проблемы, требующие более пристального внимания.

В частности, в области увеличилось количество погибших на воде. В январе-сентябре 2021 года в регионе от утопления погибли 48 человек (за аналогичный период 2020 года - 35). Большинство утонувших (96%) отдыхали в запрещенных для купания местах. Более 70% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Анализ ситуации показывает, что необходимо увеличивать количество обустроенных зон отдыха, пляжей, оборудованных спасательными станциями и постами. Следует их размещать в местах, где люди уже исторически привыкли купаться. Важно сделать отдых безопасным. В некоторых местах также стоит пересмотреть график работы спасателей ОСВОД, возможно, перевести их на круглосуточное дежурство", - отметил Юрий Валеватый. Он также подчеркнул необходимость активизировать в этой сфере профилактическую работу.

В центре внимания остается и ситуация с пожарами. За 9 месяцев 2021 года их количество в области снизилось. При этом озабоченность вызывает гибель людей в огне. С начала года пожары унесли жизни 46 человек. В большинстве случае причиной трагедии стало неосторожное курение.

Положительная тенденция отмечается в сфере дорожной безопасности. За 9 месяцев 2021 года в области почти на 20% снизилось количество аварий (с 294 до 236). Также уменьшилось число погибших и раненых в ДТП. С 36 до 21 случая сократилось количество "пьяных" аварий.

Кроме того, в области удалось добиться уменьшения производственного травматизма, снизилось и количество случаев гибели на производстве.

"Положительный эффект - это результат системного подхода всех субъектов хозяйствования и органов местной власти. При этом проводимая на всех уровнях работа требует постоянного совершенствования. Важно, чтобы и сами люди понимали, что многих несчастных случаев удалось бы избежать, если бы они менее беспечно относились к вопросам собственной безопасности", - резюмировал Юрий Валеватый.-0-