В Гродненской области возбуждены уголовные дела за оскорбления и угрозы работникам прокуратуры

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконного распространения информации о частной жизни, публичном оскорблении и угрозе насилием в отношении двух прокурорских работников. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В мае 2021 года в чатах неизвестные разместили сведения о частной жизни, персональные данные работников прокуратуры. Позже под этими сообщениями появились и оскорбительные комментарии. А одному из работников пришло SMS с угрозами.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.179, ч.1 ст.366 и ст.369 УК. Для предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Гродненской области.-0-