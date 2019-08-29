В Гродненской области выявили факты ввоза автомобилей с измененными номерами

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявили факты ввоза на таможенную территорию ЕАЭС автомобилей с видоизмененными идентификационными номерами кузова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

По делу в статусе подозреваемого проходит гражданин, который обратился в Генпрокуратуру. Он был несогласен с необходимостью уплаты в бюджет таможенных платежей за транспортные средства, которые ввез на территорию Евразийского экономического союза.

Стало известно, что отдельные лица в Гродненской области в течение последних лет ввозили на таможенную территорию ЕАЭС автомобили, у которых впоследствии выявляли видоизмененные идентификационные номера кузова. Для их ввоза использовались государственные регистрационные знаки поврежденных в ДТП аналогичных автомобилей.

Управление Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах отменило ранее вынесенные территориальными ОВД постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, после чего направило материалы для проведения дополнительной проверки. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.381 Уголовного кодекса.

Сейчас во время расследования уголовного дела организованы следственные действия, цель которых - полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств противоправных деяний, установление причастных к ним лиц.-0-