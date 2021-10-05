В Гродненской области за лето уничтожено свыше 30 т мака и конопли

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за лето уничтожено свыше 30 т наркосодержащих растений, в основном мака и конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В регионе подвели итоги комплексного мероприятия "Мак". Всего за лето в Гродненской области выявлено 388 фактов произрастания наркосодержащих растений.

"Как и в предыдущие годы, основная масса пришлась на долю мака, которого уничтожено более 26 т. Масса уничтоженной конопли составила около 3,5 т", - рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома Андрей Кудрицкий.

Часть растений, к слову, произрастала на приусадебных и дачных участках. Выявлено более 200 подобных фактов, виновные привлечены к административной ответственности.

Тех, кто пытается самостоятельно заготовить наркотическое сырье, в милиции предупреждают об уголовной ответственности. В частности, уголовное дело возбуждено в отношении жителя Волковыска, который собрал на пустыре более 200 г маковой соломки и дома намеревался изготовить из нее опий.

Работа по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений продолжается. Недавно был задержан 39-летний житель Сморгони, который выращивал коноплю на приусадебном участке. Собранный "урожай" мужчина сушил дома. Причем кусты были развешены даже у кровати 4-летнего сына. Общий вес изъятой марихуаны составил около 2 кг. Возбуждено уголовное дело.-0-