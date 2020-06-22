В Гродненской области за неделю на воде спасли 5 человек

22 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на воде за неделю спасены пять человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

На Зельвенском водохранилище помощь 21 июня оказали 14-летней девочке, которая поплыла за надувным кругом и оказалась далековато от берега. В какой-то момент она начала тонуть. Из воды потерпевшую достали подоспевшие спасатели-осводовцы.

В Гродно из Немана вытащили пьяного мужчину. Он решил доплыть по реке из одной части города в другую, правда, не рассчитал силы и в районе теплотрассы начал тонуть. Спасатели помогли ему выбраться из воды и передали сотрудникам милиции.

Еще три факта спасения на минувшей неделе отмечены в Гродно на Немане и озере Юбилейном, а также в Волковысском районе. Во всех этих случаях одним из факторов происшествия стало употребление спиртных напитков.

За неделю в регионе утонули шесть человек. Причинами стали либо несоблюдение правил поведения на воде, в том числе купание в неустановленных местах, либо алкогольное опьянение.

Спасатели-осводовцы напоминают: плавать стоит лишь в предназначенных для этого местах, на водоемах, где есть спасательные станции и посты. Важно также не оставлять детей без присмотра и напоминать им правила безопасного поведения на воде.-0-