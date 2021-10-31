31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за сутки при пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

30 октября в 5.51 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Мацканы Островецкого района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1983 года рождения.

В этот же день стало известно о пожаре в жилом доме в агрогородке Войтковичи Волковысского района Гродненской области по ул.Центральной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-